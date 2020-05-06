Директора київської фірми підозрюють у привласненні 16,5 млн гривень державних коштів

Генерального директора київського приватного підприємства підозрюють у привласненні 16,5 млн гривень державних коштів під час поставок лабораторного обладнання для діагностики коронавірусу. Про це повідомили у Службі безпеки України.

За версією слідства, фірма уклала договір з державними медичними закладами у Полтавській і Запорізькій областях. Підприємство зобов’язалось забезпечити лабораторії закладів обладнанням, необхідним для виявлення СOVID-19, зокрема, для досліджень зразків потенційних хворих.

"Оперативники спецслужби встановили, що бізнесмени при формуванні ціни порушили норми граничної надбавки на медобладнання, встановленої урядом. Своїми діями вони завдали збитків держбюджету на понад 16,5 мільйона гривень. Ця сума підтверджена судово-економічною експертизою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у офісах компанії, у ході яких вилучили документацію, що підтверджує проведення незаконної фінансової оборудки.

Генеральному директору фірми повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна у особливо велики розмірах) Кримінального кодексу. Підприємцю загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Сумах правоохоронці викрили незаконне виготовлення і продаж медичним закладам регіону фальсифікованого антисептика. А у Донецькій області СБУ запобігла розкраданню понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці".