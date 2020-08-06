Директора департаменту Харківської ОДА заарештували

Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного захисту директору одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Чиновника впіймали на отриманні 1,32 млн гривень хабаря.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зазначається, що суддя частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до чиновника Харківської ОДА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 630,6 тисяч гривень.

За даними слідства, посадовець, який в минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК Харківської області, обіцяв підприємцю підключити електроустановки його компанії до електромережі.

Нагадаємо, чоловіка затримали учора під час отримання 1,32 мільйона гривень хабаря.

Також учора повідомлялося про затримання на хабарі чиновника Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА.