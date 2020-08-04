СБУ затримала на хабарі чиновника Київської ОДА

Фото: наручники (РБК-Україна)

Чиновника затримали під час передачі коштів. У Департаменті регіонального розвитку ОДА проводять обшуки

Правоохоронці затримали інженера з технічного нагляду Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Чиновника підозрюють у вимаганні 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Затримання проводили співробітники СБУ і слідчі детективи Головного управління Нацполіції у місті Києві. Чиновника впіймали "на гарячому" під час отримання неправомірної вигоди.

"Згідно з матеріалами слідства, службовець вимагав вказані кошти за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно договору будівельного підряду по об'єкту будівництва однієї зі шкіл на території Київської області. Зловмисника затримано одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди", йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять обшуки у приміщенні Департаменту регіонального розвитку Київської ОДА, вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання на хабарі директора одного з департаментів Харківської облдержадміністрації.