Директор ЦРУ обсудил новый проект мирного соглашения по Сектору Газа, - Axios

Директор ЦРУ Уильям Бернс обсудил с израильскими и катарскими коллегами новую формулировку соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам трех израильских официальных лиц, соглашение предусматривает 28-дневную паузу в боевых действиях и освобождение ХАМАС около 8 заложников, а Израилем - десятков палестинских заключенных.
В частности, боевики должны освободить примерно 8 женщин разного возраста или мужчин старше 50 лет. В ответ Израиль освободит из тюрем несколько десятков палестинских заключенных.
"Израиль согласен на временную паузу, но ХАМАС хочет паузу, которая откроет процесс, что приведет к необратимым шагам Израиля. Если ни одна из сторон не смягчит свою позицию, соглашения не будет", - сказал изданию высокопоставленный израильский чиновник.
При этом план не учитывает ключевое требование террористов о том, что любое соглашение должно предусматривать вывод израильских войск из Сектора Газа и прекращение войны.
Офис израильского премьер-министра в своем заявлении сообщил, что стороны обсудили "новые единые рамки, интегрирующие предыдущие предложения, а также учитывающие основные проблемы и последние события в регионе".
В Axios предположили, что до президентских выборов в США 5 ноября, окончательное достижение соглашения маловероятно. Израиль и ХАМАС, скорее всего, скорректируют свои позиции в зависимости от результатов переговоров.
В начале октября 2023 года террористы палестинской группировки ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. За первые дни боевых действий, в плен боевиков попали 250 израильских гражданских и военных израильтян.
В ноябре прошлого года ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на 240 палестинских заключенных.
На днях президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сисси предложил временное прекращение огня между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает также освобождение четырех заложников, удерживаемых в Секторе Газа.
Добавим, что в сентябре палестинские террористы убили шестерых заложников из-за приближения израильских военных к месту их пребывания в Секторе Газа.
Недавно Армия обороны Израиля ликвидировала террориста Мухаммед Абу Аттави, отдавшего приказ убить заложников.
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