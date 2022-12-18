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Директор ЦРУ в ноябре 2021 предупреждал Россию о "решительной реакции" на вторжение, - NYT

Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Директор ЦРУ Уильям Бернс еще в ноябре 2021 года предупреждал Россию о последствиях войны и "решительном ответе" Запада на вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание цитирует бывшего посла США Джейка Салливана, присутствовавшего на встрече главы ЦРУ и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Москве в ноябре 2021 года.

Бернс заявил, что в случае вторжения в Украину "последствия для России будут серьезными". Источники издания сообщают, что Патрушев в ответ заявил о доблести российской армии.

"Он просто смотрел на Бернса и говорил: "Мы можем это сделать". Я бы описал это так: это (начало боевых действий в Украине - ред.) уже было решено, и они были уверены в себе. Его послание было таким:" Для нас не проблема сделать то, что мы хотим"", - сказал Салливан.

По данным СМИ, по возвращении в Вашингтон глава ЦРУ проинформировал президента Джо Байдена, что Путин принял решение начать войну и российская сторона уверена в победе.

Напомним, что Бернс приезжал в Москву 2-3 ноября в 2021 году. Он встретился с Патрушевым, а также с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

РБК-Украина сообщало, что 14 ноября глава ЦРУ Уильям Бернс провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре.

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