Директор "Рилейда" назвав абсурдними звинувачення у розкраданнях на будівництві бориспільського експреса

Кулаков зазначив, що його компанія має намір домагатися від Нацполіції компенсації матеріального збитку

Директор подрядной компании ООО "Рилейд" Юрий Кулаков назвал абсурдными обвинения в хищениях на строительстве бориспольского экспресса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулакова изданию "КиевВласть".

Так, комментируя материалы уголовного дела, просочившиеся в СМИ на этапе досудебного расследования, Кулаков заявил, что прежде чем "раздувать очередной надуманный коррупционный скандал", обвиняя до решения суда одного из подрядчиков строительства железнодорожной ветки от киевского вокзала до аэропорта "Борисполь" в сговоре с ЮЗЖД и присвоении бюджетных ресурсов, Главному следственному управлению Национальной полиции Украины следовало хотя бы ознакомиться с договором о выполнении работ.

"Для меня эта ситуация стала совершенно неожиданной, а новость о подозрениях выглядела вообще дико. Вся информация о проекте, госзакупках и ходе выполнения работ находятся в открытом доступе. Каждый факт, каждое действие ООО "Рилейд" на виду", - сказал он.

Руководитель "Рилейда" подчеркнул, что компания честно победила в тендере, который власть не могла провести в течение 9 месяцев 2018 года по причине отсутствия желающих строить ветку бориспольского экспресса. Стоимость проекта четко прописана в договоре. Работы выполнены и приняты заказчиком в лице Юго-западной железной дороги. Претензий со стороны заказчика и правоохранительных структур до настоящего момента к ООО "Рилейд" не было.

"Начну с разговоров о том, что мы, якобы в сговоре с ЮЗЖД, якобы присвоили на строительстве 20 с лишним миллионов гривен. Дело в том, что изначально стоимость проекта, внесенная в договор, оценивалась в 20,8 млн грн! Сумма, якобы "присвоенных нами средств" фактически совпадает со стоимостью произведенных нами работ! Следовательно, якобы установленные правоохранителями "факты присвоения" нами этих средств являются домыслами и не имеют под собой никакого документального подтверждения", - констатировал Кулаков.

Директор компании-подрядчика обратил внимание полиции еще и на тот факт, что 85%-90% от общей стоимости контракта были потрачены на приобретение стройматериалов и металлоконструкций.

"В договоре четко прописано, что работы выполняются за счет материалов подрядчика. Все документы, подтверждающие закупки материалов и комплектующих согласованы с ЮЗЖД. Создается такое впечатление, что сотрудники Нацполиции не удосужились даже ознакомиться с содержанием договора о строительстве бориспольской ветки", - сказал он.

Кулаков опроверг также версию правоохранителей, что ООО "Рилейд" незаконно привлекло к строительству 9 иных подрядчиков, через которые, якобы, и присваивались бюджетные деньги.

"Это абсолютно некорректная информация. Подрядчиком по части работ, о которых указывалось выше, являлось ООО "Рилейд". Повторюсь, что мы получили этот статус официально по итогам открытого тендера. Упомянутые в СМИ структуры не принимали участия в строительстве. Они поставляли нам стройматериалы и изготавливали металлоконструкции", - пояснил Кулаков.

Он добавил, что в свете безосновательных подозрений ООО "Рилейд" в особо тяжком преступлении, которые на стадии расследования стали достоянием СМИ, компания намерена отстоять свое честное имя в суде и добиваться от Нацполиции компенсации нанесенного деловой репутации материального ущерба.