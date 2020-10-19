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Директор НАБУ 2 роки приховував "плівки Вовка", - екс-генпрокурор

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 14:56
Директор НАБУ 2 роки приховував "плівки Вовка", - екс-генпрокурор
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив, що скандальним записам судді Київського окружного адміністративного суду Сергія Вовка вже 2 роки. Але НАБУ їх приховувало.

Про це Юрій Луценко заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Є знамените справа НАБУ про Київський окружний адміністративний суд. Коли читаєш ці плівки - волосся ворушаться. Є одна проблема - я їх читав два роки тому. Що вони робили в НАБУ два роки? Два роки! Чому саме зараз вони стали потрібні? І чому, власне, нічого ж не сталося?" - каже колишній генеральний прокурор.

Також Луценко розповів про неефективність роботи антикорупційного бюро.

"За п'ять років в НАБУ - нуль вироків. Нуль! І десь, здається, 20 млн повернутих активів. На один завод запорізький наклали арешт і продали. Слухайте, ну так теж не можна працювати", - говорить Луценко.

Екс-генпрокурор прокоментував, чому іноземні посли робили заяви в підтримку директора НАБУ Ситника.

"Звичайно, треба звертати увагу на заяви послів - це дуже серйозно. Тому що, фактично, вони створили це НАБУ, це їх дітище і вони його захищають. І це добре, тільки воно неефективно", - додав він.

Нагадаємо, що ще 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Таке рішення КСУ прийняв після розгляду клопотання 51 народного депутата. Однак сам директор НАБУ відмовляється добровільно йти у відставку.

В Офісі президента заявили, що чекають "чесного та прозорого конкурсу на нового керівника".

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