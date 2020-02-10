Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +"

Прийнята урядом формула розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на нідерландському газовому хабі TFF ("Амстердам +") є схожою з формулою визначення ціни на вугілля "Роттердам +". Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-концеренції у Києві, 7 лютого, передає РБК-Україна.

"Абсолютно різні обставини, абсолютно різні бенефіціари і зовсім різні економічні обґрунтування цих формул. Хоча за структурою вони (формули, - ред.), можливо, схожі", - заявив Ситник.

Нагадаємо, 28 січня уряд прийняв рішення прив'язати максимальне значення ціни на газ для населення і теплокомуненерго до вартості газу на нідерландському газовому хабі TFF. Зокрема, урядова постанова визначає, що ціни на газ, який "Нафтогаз" продає населенню і теплокомуненерго, не можуть бути нижчі від середніх цін, які встановлюються на TFF протягом 1-22 числа попереднього місяця.

Раніше член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, затверджена урядом формула ціни на газ "Амстердам +" є такою ж, як і формула "Роттердам +", оскільки базується на імпортному паритеті.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Згідно їй вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам - Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули "Роттердам +" припинилася.