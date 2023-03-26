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Директор лицея рассказала музею "Голоса мирных" о "дороге жизни" в Киевской области

Директор лицея в Киевской области рассказала свою историю музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Через село Белогородка в марте 2022 года пролегла "дорога жизни" гуманитарный коридор, которым из оккупированных территорий Киевщины выезжали тысячи мирных людей. Ради них учителя Белогородского академического лицея №2 готовили еду почти в промышленных масштабах.

О том, как это было, рассказала директор лицея Юлия Очеретнюк для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Началось все 24 февраля. Мы должны были выходить на работу, но я где-то в шесть часов утра написала своим коллегам, что мы остаемся дома. Сама я была в учебном заведении, потому что так было нужно. А работать мы начали 26 февраля", - вспоминает Юлия.

В тот день ей позвонили по телефону из сельского совета и спросили, сможет ли персонал школы готовить. Юлия Олеговна привыкла к такому подходу: если нужно, то нужно идти и делать. Так что согласилась. Директор написала педагогам, спросив, сможет ли кто-то из них прийти, и была удивлена тем, что было дальше.

"Их пришло слишком много. Нас было 15 человек, среди них два повара, а другие - это педагоги. Никто не уезжал, все остались. Весь коллектив 1 сентября 2022 вернулся в полном составе на обучение и на работу", - рассказывает Юлия.

Когда открыли гуманитарный коридор, задачей лицея было накормить людей. Еду готовили целый день, а когда не хватало, выходили ночью. Юлия рассказала, что во время Второй мировой Белогородка была единственной деревней, которая не попала в оккупацию. Так произошло и этой войны: вероятно, из-за холмов, мешающих захватить деревню.

Белогородка помогала эвакуированным. Опасно тоже было: из-за ракетных ударов были сожжены, повреждены, разрушены дома. Кухня же в школе работала и без света и во время обстрелов, ведь надо было успеть приготовить по 500 порций еды каждый день.

"Каждый день, приходя сюда на работу, я знала, что мы первого сентября вернемся на учебу. Я была уверена, что мы должны выстоять", – признается Юлия.

История Юлии вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

— напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей присоединиться;

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— посетите портал Музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Расскажите историю" справа сверху;

— позвоните по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001

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Киевская область