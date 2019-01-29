Директор ДБР назвав версії катастрофи винищувача Су-27

Фото: Су-27УБ (pixabay.com)

В грудні ДБР взялося за аварію літака Су-27 у Вінницькій області

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба назвав п'ять версій катастрофи винищувача Су-27 у Вінницькій області. Про це він розповів нв брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В грудні ДБР взялося за аварію літака Су-27 у Вінницькій області.

"Розслідування здійснює центральний апарат. В цьому провадженні проведено великий обсяг роботи. Проведено 100 допитів, біля 20 оглядів предметів і документів, біля 5 оглядів місця подій. Зараз тривають експертизи. Ми слідчим шляхом перевіряємо висунуті версії", - сказав він.

"Опрацьовується 5 версій: технічні несправності літака, порушення правил керування, складні погодні умови, порушення правил польотів вчинених екіпажем і п'яте - терористичний акт. Після проведення експертиз ми зможемо дати відповідь на питання про те, що відбулось", - додав директор ДБР.

Нагадаємо, у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.