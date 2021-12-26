Директор "ГарПоку" може бути причетний до завдання 15 млн гривень збитків

"Я звертався до правоохоронних органів і за фактом незаконного виключення відомостей про мене, як про керівника АТ "Хмельницькобленерго" з Держреєстру, і за фактом заподіяння держкомпанії збитків у розмірі понад 15 млн грн, і за фактом підробки документів та зловживання службовим становищем Олегом Козачуком та його спільниками - Данилківом В. та Пилипенком А.", - сказав Гапонов.

За його словами, Феміда перестала посміхатися колишньому керівнику Хмельницькобленерго Олегу Козачуку саме після того, як колишній директор з правових питань "Хмельницькобленерго" Андрій Пилипенко залишив компанію та обійняв посаду керівника держпідприємства "Гарантований покупець".

На думку Гапонова, цей юрист уславився тим, що примудрився обіймати посаду директора з правових питань АТ "Хмельницькобленерго" навіть після закінчення терміну його трудового контракту та за умови, що Фонд держмайна не давав своєї згоди на продовження трудового контракту з Андрієм Пилипенком.

"Мета - отримання доступу до фінансів держкомпанії. Для мене досі залишається загадкою, як фігурант як мінімум 4 кримінальних проваджень, що має свої сонячні електростанції, що позичає майже 7 (сім!) млн грн виробнику електроенергії за "зеленим" тарифом, та сімейний бізнес якого, також пов'язаний із виробництвом електроенергії з енергії сонця, стає керівником держкомпанії, яка купує електроенергію та платить гроші виробникам електроенергії, яким встановлений "зелений" тариф?!" - підсумував Гапонов.