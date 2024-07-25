Директор ФБР допустил, что Трампа во время стрельбы на митинге могла ранить не пуля

Что предшествовало

Напомним, 14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Дональда Трампа стрелял неизвестный. В результате инцидента погиб один участник митинга, еще двое - получили ранения.

Сам Трамп серьезно не пострадал. Он был ранен в ухо. В СМИ сразу появились соответствующие фото.

Стрелка ликвидировали сотрудники американской Секретной службы. Позже выяснилось, что нападавший - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Примечательно, что согласно избирательным спискам, он голосовал на выборах за республиканцев.

Все детали покушения на Трампа - в материале РБК-Украина.

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