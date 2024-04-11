Директор ФБР предупредил о возможном теракте в США после "Крокуса"

Растущую обеспокоенность вызывает "возможность скоординированной атаки здесь, у нас, подобной атаке ИГИЛ-К, которую мы видели в концертном зале "Россия" пару недель назад", - скажет он.

Рэй также планирует оказать давление на законодателей, чтобы они возобновили американскую программу наблюдения, срок действия которой истекает в этом месяце, называя ее незаменимым инструментом против противников США. Пересмотр этой программы был заблокирован Палатой представителей на фоне опасений членов обеих партий, что он не зашел достаточно далеко в ограничении полномочий правительства по надзору.

"Это имеет решающее значение для обеспечения безопасности нашей страны, и мы переживаем кризис", - планирует сообщить Конгрессу США Рэй.

Теракт под Москвой

В результате нападения 22 марта на концертный зал "Крокус Сити Холл" в пригороде Москвы погибли по меньшей мере 144 человека, что стало самым смертоносным терактом в России за 20 лет. Ответственность взяла на себя ветвь группировки ИГИЛ, но президент России Владимир Путин, не приводя доказательств, попытался обвинить Украину.