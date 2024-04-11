Директор ФБР предупредил о возможном теракте в США после "Крокуса"

ФБР обеспокоено возможностью организованной атаки в Соединенных Штатах, подобной теракту, совершенному ИГИЛ в российском концертном зале "Крокус".
Об этом говорится в подготовленном заявлении директора ФБР Кристофера Рэя для Палаты представителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Растущую обеспокоенность вызывает "возможность скоординированной атаки здесь, у нас, подобной атаке ИГИЛ-К, которую мы видели в концертном зале "Россия" пару недель назад", - скажет он.
Рэй также планирует оказать давление на законодателей, чтобы они возобновили американскую программу наблюдения, срок действия которой истекает в этом месяце, называя ее незаменимым инструментом против противников США. Пересмотр этой программы был заблокирован Палатой представителей на фоне опасений членов обеих партий, что он не зашел достаточно далеко в ограничении полномочий правительства по надзору.
"Это имеет решающее значение для обеспечения безопасности нашей страны, и мы переживаем кризис", - планирует сообщить Конгрессу США Рэй.
В результате нападения 22 марта на концертный зал "Крокус Сити Холл" в пригороде Москвы погибли по меньшей мере 144 человека, что стало самым смертоносным терактом в России за 20 лет. Ответственность взяла на себя ветвь группировки ИГИЛ, но президент России Владимир Путин, не приводя доказательств, попытался обвинить Украину.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия знала о подготовке теракта минимум за месяц.