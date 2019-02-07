Дипломати США в ЄС закликали Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

Дипломати закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу

Американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, посол США в Дании Карла Сэндс и посол США в Германии Ричард Гренелл призвали Европу к отказу от строительства российского газопровода "Северного потока-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По их мнению, газопровод может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для Евросоюза и для всего Запада.

Дипломаты считают, что реализация проекта усилит восприимчивость Европы к российским тактикам энергетического шантажа.

"Европа должна сохранить контроль над своей энергетической безопасностью", - заявили они.

Кроме того, послы отмечают, что "Северный поток-2" принесет в Европу не только газ, так как "через Балтийское море в Европу потечет российское давление и влияние".

Авторы статьи призывают ЕС распространить действующее законодательство на приходящие в Евросоюз газопроводы, в частности на "Северный поток-2". В частности они рассчитывают на поддержку поправок к энергетической директиве со стороны Франции и Германии.

Напомним, ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщала, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2". Неназванные источники во французском правительстве сообщил газете, что Франция не хочет усиливать зависимость от России.

Ранее польские евродепутаты высказались против "Северного потока-2". В частности, они убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России ослабить Европейский союз.