Дипломати США і ЄС обговорили нові кроки щодо економічної ізоляції Росії

Європейський союз і Сполучені Штати провели сьогодні у Вашингтоні перший діалог високого рівня між США і ЄС щодо нових кроків з економічної ізоляції Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

"Дипломати обговорили додаткові кроки, спрямовані на подальшу ізоляцію Росії від економіки США і ЄС і міжнародної фінансової системи за її дії", - йдеться в заяві.

Обидві сторони підкреслили необхідність консолідації міжнародної підтримки уряду і народу України та притягнення до відповідальності уряду Росії.

Вони також вітали зростаюче число країн, що застосовують санкції і заходи експортного контролю після російського вторгнення в Україну.

Дипломати також підкреслили важливість того, щоб Китай підтримував негайне припинення бойових дій, створення гуманітарних коридорів і запобігання будь-яких ризиків подальшої ескалації.

Вони також підкреслили, що будуть і надалі закликати Китай не обходити і не підривати санкції проти Росії, а також не надавати ніякої підтримки російської агресії проти України.