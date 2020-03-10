Дипломатії Зеленського пощастило із запасом міцності попередніх років, - Єлісєєв

Дипломатія президента Володимира Зеленського у справі про розслідування збиття МН17 використовує запас міцності, закладений п’ятим президентом Петром Порошенком, який забезпечив створення Спільної міжнародної слідчої групи, завдяки своїм активним контактам з міжнародними лідерами постраждалих країн. Про це написав радник Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у своєму блозі на LB.ua "Дипломатія Зеленського початку березня: плюси і мінуси".

"9 березня у Нідерландах розпочинається судовий процес щодо перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього жахливого злочину. Незважаючи на очевидний дипломатичний ляп у вигляді звільнення ключового свідка Цемаха, в черговий раз дипломатії Зеленського пощастило із запасом міцності попередніх років. Процес встановлення істини і визначення винуватців було розпочато в перші місяці після трагедії", - пише Єлісєєв.

За його словами, незважаючи на те, що зараз у справі про МН17 йдеться лише про середню ланку, важливо не зупинятися і у співпраці з партнерами продовжувати відстоювати лінію на встановлення всіх головних винуватців катастрофи.

"Ніхто не здивується, якщо судом вже в офіційному порядку буде встановлено, що ті, хто віддавали злочинні накази і команду на знищення літака, сидять у високих кабінетах країни-агресора", - додав Єлісєєв.

Нагадаємо, 10 березня відклали проведення судових слухань по справі про катастрофу рейсу МН17 до 23 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з поданням запитів сторони захисту, прокуратури і адвокатів найближчих родичів жертв катастрофи. Очікується, що 23 березня суд прийме рішення за даними запитам.