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Дипломатичні зусилля треба пришвидшити. Ердоган узгодив із Шольцем мирні ініціативи щодо України

Автор: Антон Федорців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поділився подробицями розмови з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter президента.

Ердоган і Шольц обговорили розвиток подій у війні Росії проти України, а також двосторонні взаємини між Туреччиною і Німеччиною. Сторони заявили спільні погляди та побоювання.

"Приймаючи необхідні заходи для європейської безпеки, ми погодилися, що дипломатичні зусилля з вирішення конфлікту мають бути пришвидшені. Зі свого боку, ми допомогли досягти значного прогресу в зближенні сторін і налагодженні діалогу. Навіть зустріч міністрів закордонних справ Росії та України в Анталії після наших зусиль є важливим успіхом на дипломатичному рівні", – заявив турецький президент.

До слова, очільник МЗС Дмитро Кулеба подякував Анкарі за миротворчі зусилля.

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