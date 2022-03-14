Дипломатичні зусилля треба пришвидшити. Ердоган узгодив із Шольцем мирні ініціативи щодо України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поділився подробицями розмови з німецьким канцлером Олафом Шольцем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter президента.
Ердоган і Шольц обговорили розвиток подій у війні Росії проти України, а також двосторонні взаємини між Туреччиною і Німеччиною. Сторони заявили спільні погляди та побоювання.
"Приймаючи необхідні заходи для європейської безпеки, ми погодилися, що дипломатичні зусилля з вирішення конфлікту мають бути пришвидшені. Зі свого боку, ми допомогли досягти значного прогресу в зближенні сторін і налагодженні діалогу. Навіть зустріч міністрів закордонних справ Росії та України в Анталії після наших зусиль є важливим успіхом на дипломатичному рівні", – заявив турецький президент.
До слова, очільник МЗС Дмитро Кулеба подякував Анкарі за миротворчі зусилля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.