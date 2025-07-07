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Дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу: в Германии хотят конкретики

Понедельник 07 июля 2025 19:01
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Дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу: в Германии хотят конкретики Фото: Йоханн Вадефуль, глава МИД Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Германии предложили рассмотреть конкретные предложения по ограничению передвижения российских дипломатов в странах Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Вадефуль по итогам переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским прокомментировал инициативу Праги об ограничении передвижения российских дипломатов по Евросоюзу.

По словам немецкого чиновника, необходимо рассмотреть, как конкретно осуществить такую инициативу. Отработать ее с юридической точки зрения, а также подготовиться к возможным ответным мерам.

Глава немецкого МИДа рассказал, что Германия имеет строгие стандарты безопасности для аккредитации российских дипломатов.

Он также считает, что сейчас давление на Россию нужно усилить с помощью санкций против ее теневого флота или торговли нефтью.

Предложение против дипломатов РФ

Напомним, еще в прошлом году Чехия и еще семь стран направили чиновникам ЕС предложение запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам блока.

Они отметили, что российские дипломаты могут заниматься разведкой, пропагандой или даже подготовкой диверсий.

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