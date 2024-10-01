"Динамо" в октябре: полное расписание матчей украинского гранда

В октябре подопечные Александра Шовковского сыграют матчи в Лиге Европы, украинской Премьер-лиге и Кубке Украины. Киевляне проведут месяц в разъездах.

В четверг, 3 октября, "Динамо" в гостях встретится с немецким "Хоффенхаймом" в основном раунде Лиги Европы. Далее "бело-синих" будет ждать криворожский "Кривбасс" в домашнем поединке чемпионата Украины (6 октября). После международной паузы столичный гранд в дерби Киева будет противостоять "Оболони" (19 октября).

Последняя неделя будет для "Динамо" самой напряженной. 24 октября команда Шовковского будет гостить в Риме, где продолжит выступления на евроэарене поединком против "Ромы". На 27 октября запланировано Классическое Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", а 30 октября "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины встретится с полтавской "Ворсклой".

Полный список матчей "Динамо" в октябре:

"Хоффенхайм" – "Динамо", 3 октября

"Динамо" – "Кривбасс", 6 октября

"Оболонь" – "Динамо", 19 октября

"Рома" – "Динамо", 24 октября

"Динамо" – "Шахтер", 27 октября

"Ворскла" – "Динамо", 30 октября

"Динамо" в данный момент делит лидерство в чемпионате Украины с "Александрией" (по 19 очков). Обе команды имеют по матчу в запасе и опережают "Шахтер" (4-е место) с таким же количеством поединков на 6 пунктов. Зато в Лиге Европы "бело-синие" начали выступления из домашнего фиаско против римского "Лацио" (0:3).