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"Динамо" завоевало 30-й чемпионский титул: известны все призеры УПЛ

Фото: Киевляне за тур до завершения чемпионата оформили "золото" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" досрочно, за тур до финиша, официально стало чемпионом Украины по футболу сезона-2024/25. Это 17-е "золото" "бело-синих" в украинских турнирах. А с учетом 13-ти триумфов в чемпионатах СССР - 30-е в истории столичного клуба.

Как прошел тур

Киевляне играли на выезде с одесским "Черноморцем". Для того, чтобы гарантировать себе "золото" независимо от результатов других матчей, им достаточно было сыграть вничью.

С этой задачей-минимумом "бело-синие" спокойно справились. После нулей на табло в первом тайме, они открыли счет в начале второго - гол с пенальти забил Ярмоленко. Одесситам удалось сравнять результат после точного удара Хобленко. Однако даже ничья не спасла "моряков" от прямого вылета из Премьер-лиги.

"Александрия", которая накануне 29-го тура также имела математические шансы на чемпионство, дома победила ровенский "Верес" (3:1). Этот успех гарантировал "горожанам" историческое - первое в их истории - "серебро" национального первенства.

"Бронза" досталась донецкому "Шахтеру", который переиграл "Ингулец" из Петрово (4:1).

Новый рекорд от "Динамо"

"Динамо" вернулось "на вершину отечественного футбола впервые с сезона-2020/21, после трехлетней гегемонии "Шахтера".

Получив 17-й национальный титул, киевляне подняли планку рекорда по этому показателю. У ближайших преследователей - "горняков" - 15 трофеев.

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