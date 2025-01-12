"Динамо" благодаря дублю капитана впервые победило в 2025 году

Контрольный матч

"Динамо" - ФКСБ - 2:1

Голы: Буяльский, 20, 26 - Микулеску, 74

Вторым соперником киевлян на сборах в Турции стал бухарестский ФКСБ. Его по привычке иногда называют "Стяуа", хотя в самой Румынии идет очень ожесточенный спор, можно ли эту команду считать правопреемницей обладателя Кубка европейских чемпионов 1985 года. Поэтому будем придерживаться названия, которое фигурирует в официальных документах.

Как бы там ни было, а ФКСБ - действующий чемпион своей страны. Также, как и "Динамо", играет в основном раунде Лиги Европы. Более того, в отличие от киевлян, имеет неплохие шансы продолжить борьбу в плей-офф. В шести матчах румыны трижды победили, дважды сыграли вничью и лишь один раз уступили. Имея в активе 11 баллов, они занимают почетное 10-е место, опережая, в частности, нидерландский "Аякс", испанский "Реал Сосьедад" и итальянскую "Рому".

Александр Шовковский, в отличие от первого спарринга с немецким "Магдебургом", на этот раз решил начать поединок почти без экспериментов. На старт команда вышла в таком составе: Бущан - Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Кабаев - Ванат.

Киевляне имели неплохую возможность отличиться уже на 2-й минуте: Ванату лишь немного не хватило, чтобы замкнуть фланговый прострел. Да и вообще украинская команда выглядела значительно более убедительно, чем соперники.

На 17-й минуте мяч побывал в сетке румын. Но судья увидел офсайд у Волошина. А уже через три минуты "Динамо" забило по правилам. Ванат отбросил на Буяльского и капитан киевлян не промахнулся.

Еще через шесть минут Буяльский забил во второй раз. Он лучше всех сориентировался в штрафной соперника и пробил пяткой метров с семи - гол получился очень эффектным.

Ближе к перерыву динамовцы могли отличиться в третий раз. Но удар у Кабаева не получился.

Во втором тайме место в воротах "Динамо" занял Нещерет. А на 60-й минуте Шовковский заменил всех полевых игроков. Вышли: Дячук, Слюбик, Караваев, Дубинчак, Рубчинский, Саленко, Пихаленов, Герич, Брагару и Герреро.

Изменения на пользу киевлянам не пошли. Румыны откровенно переигрывали новый состав "Динамо", атаковали большими силами. В конце концов, на 74-й минуте они один мяч отыграли.

А на 90-й минуте лидеры УПЛ едва не упустили победу. Спас Дячук, удачно сыграв в подкате он не позволил игроку соперников выйти один на один с нашим вратарем.

"Динамо" в январе: что известно

У киевлян на сборах в Турции запланированы еще два спарринга: с польским "Видзевом" (13 января) и болгарским ЦСКА (16 января). Завершат первый месяц года "бело-синие" двумя поединками заключительных туров основного этапа Лиги Европы. Сыграют на выезде против турецкого "Галатасарая" (21 января) и номинально домашний матч в Гамбурге против латвийского РФШ (30 января). Отметим, что "Динамо" уже потеряло шансы на продолжение борьбы в турнире.