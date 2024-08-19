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"Динамо" – "Зальцбург": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" оставило позади "Рейнджерс" и "Партизан" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 встретится с австрийским "Зальцбургом".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Зальцбург" состоится 21 августа в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

В цифровом вещании Т2 матч вице-чемпиона Украины не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:40. Компанию ведущим Александре Кучеренко и Владимиру Кобелькову составят экс-лидер "Динамо" Александр Головко и шоумен Анатолий Анатолич. Комментаторами поединка будут Сергей Лукьяненко и Владислав Шалота.

Победитель двухматчевого противостояния пополнит список участников основной сетки Лиги чемпионов. Второй поединок состоится 27 августа на австрийской земле.

К слову, ранее "Динамо" обыграло "Карпаты" в рамках Премьер-лиги.

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