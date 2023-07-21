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"Динамо" закрутило до максимума интригу с номером Ярмоленко: какие варианты доступны

Фото: Андрей Ярмоленко на сборах выступает под 21-м номером (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига получила от киевского "Динамо" предварительную заявку команды на предстоящий сезон. Пока в список футболистов не попал летний новичок гранда Андрей Ярмоленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Столичный коллектив сохранил в секрете игровой номер звездного вингера в сезоне 2023/24. На тренировочных сборах ветеран решил выступать под 21-м номером.

Полузащитники команды Владислав Кабаев и Богдан Леднев освободили цифры, под которыми Ярмоленко выступал раньше. Первый вместо "семерки" выбрал 22-й номер, а второй вернулся к 17-му вместо 70-го номера. Теперь вингер получил минимум три варианта для выбора – 7, 21 и 70.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" после продолжительной паузы в конце июня. Дебютировал в рядах "бело-синих" он еще в сезоне 2007/08. В первые годы выступлений играл под 70-м номером. Перед сезоном 2009/10 фланговый исполнитель забрал "девятку", а позже стал "десяткой". Цвета сборной Украины он защищает с "семеркой" на спине.

Кто такой Андрей Ярмоленко

Родился в Ленинграде в семье украинцев, впоследствии вернувшихся в Чернигов. Воспитывался в местной "Юности", а в 13 лет перешел в школу "Динамо". Впрочем, через год вернулся домой.

Дебютировал на взрослом уровне в составе "Десны" в сезоне 2006/07. Второй круг того розыгрыша Первой лиги отыграл за "Динамо-2". В рядах первой команды "бело-синих" дебютировал 11 мая 2008 года, забив победный мяч в ворота "Ворсклы" в финальном туре.

В общей сложности провел за "Динамо" 340 матчей во всех турнирах, в которых забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач. Завоевал с киевлянами 3 чемпионских титула УПЛ, два Кубка и 3 Суперкубка Украины. За сборную Украины сыграл 114 поединков (45 голов).

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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