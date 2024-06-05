"Динамо" закрыло трансфер лидера "Днепра-1"

27-летний хавбек пополнил ряды столичного гранда. Он стал вторым летним новичком "бело-синих" после Максима Брагару.

Пихаленок подписал контракт с "Динамо" на 5 лет. "Днепр-1" якобы заработает на переходе 2,5 млн евро. Донецкий "Шахтер" повторил предложение киевлян, но сам украинец выбрал переезд в столицу.

В прошлом сезоне Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. За "спортклубовцев" он отыграл четыре сезона.

Кто такой Александр Пихаленок

Уроженец Донецка, воспитанник "Шахтера". В академию "горняков" попал подростком, а на взрослом уровне дебютировал в сезоне 2016/17.

Закрепиться в рядах гранда не сумел, защищал цвета "Мариуполя" на правах аренды. На старте сезона 2020/21 был арендован "Днепром-1". Позже "спортклубовцы" выкупили хавбека за 700 тысяч в евровалюте.

Летом 2022 года дебютировал в составе сборной Украины. С тех пор провел 8 поединков за "сине-желтых", попал в резервный список национальной команды на Евро-2024.