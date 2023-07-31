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"Динамо" забрало первые призы нового сезона УПЛ

Фото: Владислав Ванат оформил дубль против "Миная" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 1-го тура отечественного первенства назвала лучших игроков и тренеров. Награды достались представителям киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Нападающий Владислав Ванат – футболист стартового тура в Премьер-лиге. Он забил два мяча в домашнем поединке против закарпатского "Миная".

Молодой форвард перевернул ход событий в середине первого тайма. Сначала Ванат подкараулил ошибку защитника и мощным выстрелом под перекладину оставил не у дел Бандуру. Впоследствии Ванат искусным ударом в дальний угол после паса Буяльского вывел "Динамо" вперед.

Зато наставник "бело-синих" Мирча Луческу – лучший тренер 1-го тура. Румынский специалист стартовал в новом сезоне разгромом середняка (4:1). К дублю Ваната свои голы добавили Буяльский и Караваев.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В нее вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, ранее "Шахтер" стартовал с победы над "Металлистом 1925" в новом сезоне УПЛ.

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