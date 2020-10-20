Динамо - Ювентус: де дивитися стартовий матч у групі Ліги чемпіонів

Фото: гравці "Динамо" перед грою з "Ювентусом" (facebook.com/fcdynamoua)

Зустріч пройде з глядачами

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє відразу з топ командою - туринським "Ювентусом". Букмекери не вірять в перемогу київської команди у цьому матчі.

20 жовтня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Стартовий матч між командами відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Час початку зустрічі - 19:55. У прямому ефірі гру можна подивитися на телеканалі "Футбол 1".

"Динамо" вперше за чотири роки повертається у Лігу чемпіонів і, головне, що з уболівальниками, попри складну епідеміологічну ситуацію у столиці України. На трибуни арени будуть допущені до 30% глядачів від місткості стадіону.

Окрім того, Мірча Луческу проведе свій перший домашній матч з уболівальниками на трибунах, які не прийняли його призначення.