Динамо - Ювентус: перший за чотири роки старт киян у групі Ліги чемпіонів

"Динамо" проведе стартовий матч у груповому раунді Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є туринці. Поєдинок відбудеться за присутності глядачів.

20 жовтня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Нарешті дві українські команди стартують у групах найпрестижнішого турніру Європи. Кияни пробились до основної сітки вперше з 2016 року. Перший за чотири роки старт буде дуже непростий - проти чемпіона Італії дев’яти останніх сезонів.

Ситуація у внутрішніх чемпіонатах

"Динамо" ще не програвало у нинішньому сезоні (вісім перемог в 10 матчах у різних турнірах). Його київська команда розпочала під керівництвом румунського фахівця Мірчі Луческу. У національній першості "біло-сині" в шести поєдинках набрали 14 очок, ділячи першу сходинку з полтавською "Ворсклою". Також підопічні Мірчі Луческу у принциповому протистоянні за Суперкубок України обіграли донецький "Шахтар" та третій сезон поспіль залишили почесний трофей у Києві.

"Ювентус" провів поки тільки три матчі, і всі вони - в рамках Серії А (одна перемога і двічі нічиї). Ще один поєдинок не відбувся через те, що суперник неаполітанський "Наполі" не приїхав на гру, а "старої синьйори" було зараховано технічну перемогу. Таким чином, "Ювентус" з вісьмома очками, займає п'яте місце в таблиці.

Шлях команд

У кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" успішно подолало два раунди. Спочатку обігравши вдома віце-чемпіона Нідерландів, АЗ з Алкмаара, з рахунком 2:0, а потім за підсумками двоматчевого протистояння виявилися сильнішими за віце-чемпіона Бельгії "Гент" - 2:1 на виїзді та 3:0 удома.

Кадрові втрати

До Києва не прилетить Кріштіану Роналду, у нього діагностували коронавірусну інфекцію. З одного боку це прикрість для тих уболівальників, які прийдуть на трибуни НСК "Олімпійського", з іншого боку - плюс для киян, проти яких не гратиме людина, що самотужки може вирішити долю як одного епізоду, так і в цілому витягти матч. Проте португалець не остання проблема Андреа Пірло. Також заразився Уестон Маккенна.

У "Динамо" точно не зіграють травмовані захисники Микита Бурда та Олександр Тимчик, а також дискваліфікований до грудня 2020 року нападник Артем Бєсєдін.