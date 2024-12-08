"Динамо" уверенно одолело "Александрию" и стало единоличным лидером УПЛ

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Динамо" – "Александрия" – 3:0

Голы: Попов, 36, Ванат, 42, 55

Первые 35 минут матча были словно продолжение встречи в Александрии четырехдневной давности. Та же вязкая очень напряженная игра почти без моментов. Разве что территориальное преимущество на этот раз было у динамовцев, которые больше владели мячом и были активнее в поисках путей к чужим воротам.

Впрочем, самый опасный момент в это время создала все-таки "Александрия". На 27-й минуте после потери динамовцев Безерра убежал в стремительный отрыв и опасно пробил по воротам Бущана. Мяч пролетел мимо левой стойки.

Этот опасный эпизод будто встряхнул киевлян и побудил их на более активные действия. Стоило им немного добавить, как характер игры резко изменился. Александрийцы стали не успевать за соперниками, атаки "Динамо" становились все острее и в конце концов это привело к логическому завершению первого тайма.

В течение шести минут подопечные Александра Шовковского забили дважды. Сначала после выверенной подачи Буяльского с углового мощно пробил головой Попов. А потом защитники гостей очень много времени дали Ванату. Тот получил мяч, вошел в штрафную и пробил точно в угол ворот Ермакова.

Перерыв характер игры последних минут первого тайма не изменил. "Динамо" полностью контролировало игру, не оставляя "Александрии" никаких шансов.

На 47-й минуте мяч снова побывал в воротах гостей, но гол Михайленко не засчитали из-за офсайда на начальной стадии атаки. Однако через восемь минут киевляне забили уже по правилам. После паса Михайленко дубль оформил Ванат, который с 9-ю голами догнал в бомбардирской гонке Гуцуляка из "Полесья".

Через три минуты после гола раздалась воздушная тревога. Команды получили вынужденный отдых, длившийся почти 45 минут.

Заключительный отрезок матча значительных изменений в игру уже не внес. На 72-й минуте Шовковский снял Ваната, не дав тому шанса на хет-трик. Вместо него вышел Герреро, безуспешно пытавшийся забить первый гол за "Динамо".

"Александрия" очнулась минут за 15 до конца поединка. Гости пытались что-то создать, но до настоящей опасности дело так и не дошло.

Динамовцы уверенно одолев главного конкурента, выполнили основную задачу – вышли в единоличные лидеры УПЛ. У подопечных Шовковского стало 40 очков. "Александрия" осталась второй, отставая на три пункта. Команда Руслана Ротаня, в свою очередь, на четыре очка опережает донецкий "Шахтер".