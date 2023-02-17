"Динамо" уверенно одолело "Лиепаю" в спарринге: видео

Очередной победой для киевского "Динамо" завершился контрольный матч на сборах в турецкой Анталье против латвийской "Лиепаи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Контрольный матч
"Динамо" – "Лиепая" – 2:0
Голы: Перрис, 22, Волошин, 90+1
Со стартовых минут "бело-синие" начали играть первым номером. Латвийский коллектив в свою очередь прижался к собственным воротам, что осложнило "динамовцам" продвижение мяча в атаке. Первый момент возник на 14-й минуте, когда Попов проверил бдительность кипера ударом из-за пределов штрафной.
Под занавес дебютного отрезка "Лиепая" попытались отодвинуть игру от собственных владений. И сразу же пропустила. Гол организовал как раз покинувший лазарет команды Мирчи Луческу дуэт – Буяльский отдал хорошую передачу, а Перрис попал в дальний угол.
Забитый мяч придал "Динамо" уверенности. Киевляне полностью взяли инициативу в свои ноги и самостоятельно определяли темп поединка, то поднимая скорости, то сбавляя обороты. Еще один момент "бело-синие" организовали перед перерывом. Однако мяч после выстрела Кабаева с линии штрафной зоны с рикошетом встряхнул перекладину.
Еще прагматичнее столичный гранд заиграл во второй половине. Впереди "Динамо" действовало в сберегательном режиме, но не давало сопернику фактически ни шанса создать хоть какую-то опасность у ворот Нещерета. А еще время от времени напоминало о собственных возможностях.
Например, в середине тайма Овчаренко пробил с острого угла – вратарь сумел парировать мяч. А на 69-й минуте Бенито передачей отыскал Караваева, и тот нанес прицельный удар. Однако и с этим выпадом "динамовцев" кипер "Лиепаи" справился.
В конце концов "Динамо" забило второй раз в добавленное время – Дубинчак прострелил с фланга, а Волошин замкнул передачу защитника. Эта победа стала для киевлян шестой во время зимней паузы (10 матчей). Следующий поединок – 20 февраля против еще одного представителя Латвии – "Риги".
Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Перрис, Кабаев, Ванат
К слову, накануне "Шахтер" одержал победу над "Ренном" в плей-офф Лиги Европы.
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