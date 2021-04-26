"Динамо" вперше за п'ять років стало чемпіоном України. Що потрібно знати

Це стало можливим після того, як у 23-му турі УПЛ "Динамо" в Києві розгромило "Інгулець" з рахунком 5:0. Кияни стали недосяжні для свого найближчого переслідувача "Шахтаря" і повернули чемпіонство в столицю.

"Динамо" тепер випереджають найближчого опонента в турнірній таблиці "Шахтаря" на 13 очок за три тури до закінчення чемпіонату.

Таким чином, "Динамо" вже номінально вважається переможцем Прем'єр-Ліги.

Востаннє "Динамо" був українським чемпіоном лише п'ять років тому, здобувши перемогу у 2016 році.

За словами Луческу, у футболістів з'явився менталітет переможців, а в команді присутня здорова конкуренція, що було одним з головних пріоритетів на цей сезон.

"Було нелегко мене витримувати всі ці місяці, оскільки я чинив тиск. Але без нього не буде результату - це один з найважливіших компонентів підготовки. Чемпіонами стали ті ж футболісти, які були в "Динамо" і раніше, але найголовніше - це не талант, а щоденна робота. Хлопці щодня жили з думкою про те, щоб стати чемпіонами", - сказав Луческу.

Думкою про перемогу команди в чемпіонаті України голова столичного клубу Ігор Суркіс поділився в інтерв'ю YouTube-каналу "Профутбол Digital".

Суркіс подякував усім співробітникам "Динамо" і команду за те, що повернули чемпіонство до Києва, попри важкий рік, часті втрати у складі через коронавірус.

Прес-служба столичного клубу опублікувала в YouTube ролик з нагородженням "біло-синіх" і їх подальшими емоціями.

У відео також потрапила вітальна промова Суркіса на адресу команди, а також святкування вже в роздягальні.

"Одне слово! Пам'ятайте, коли я представляв вам містера я сказав:"Якщо ви з цим головним тренером не виграєте, то вже треба опускати руки". Слава Богу, що ви в нього повірили. І найголовніше - він повірив у вас!", - сказав Суркіс.