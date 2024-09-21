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"Динамо" впервые в сезоне УПЛ потеряло очки: кто остановил столичного гранда

Фото: Виталий Буяльский забить "желто-черным" не сумел (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" расписало нулевую ничью с львовским "Рухом" в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Динамо" – "Рух" – 0:0

 

Оба коллектива с первых минут решили не отсиживаться в обороне. И линия атаки киевлян, и нападающие львовян пытались держать в напряжении редуты соперника. Правда, в большинстве своем эти выпады были малоопасными.

В дебюте Краснопир разве что размял Бущана ударом головой после навеса. Серия же фланговых прострелов от "Динамо" становилась легкой добычей защитников "желто-черных". До действительно голевых моментов дело дошло перед перерывом.

Сначала возможность упустили гости – Краснопир не смог переиграть Бущана после перехвата Притулы. В ответ едва не открыл счет Буяльский. Ледвий смог забрать мяч после того, как хавбек замкнул на ближней штанге прострел Ярмоленко. В следующей атаке капитан "бело-синих" в хаосе у ворот "Руха" пробил выше перекладины.

На старте второй половины львовяне отправили мяч в сетку, но Краснопир находился вне игры. На 65-й минуте Бражко пробил через себя мимо ворот с отскока. "Рух" ответило двумя острыми атаками – Карабин от левого края штрафного попал в дальнюю штангу, а Краснопир снова не разобрался с Бущаном в ближнем бою.

В составе "Динамо" главная опасность исходила от Шапаренко. Вот он пробил с дистанции в перекладину, а вскоре метил в угол из пределов штрафной, но Ледвий успел среагировать. Под занавес встречи команды обменялись моментами – Брагару издали отправил мяч мимо ворот, а Климчук с отскока встряхнул перекладину киевлян. В конце концов матч завершился небанальными нулями.

"Динамо" сохранило лидерство в турнирной таблице. Команда Александра Шовковского набрала 16 очков и остается с поединком в запасе. Тем временем "Рух" идет на 4-й строчке (11 пунктов).

К слову, ранее "Карпаты" минимально одолели "Черноморец" в Одессе.

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