Гравець "Динамо" випередив Роналду в рейтингу з найбільшим ігровим часом

Фото: Томаш Кендзьора (facebook.com/fcdynamoua)

Захисник "Динамо" Томаш Кендзьора увійшов до списку футболістів, які провели найбільше ігрового часу на полі у 2020 році. Польський футболіст зіграв 3 726 хвилин у всіх офіційних матчах за київський клуб і свою збірну.

Відповідний рейтинг склав портал CIES Football Observatory.

У ньому гравець посів 66 місце, яке ділить разом з іспанським футболістом "Манчестер Сіті" Родрі. Кендзера провів на полі в нинішньому році більше часу, ніж форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду (3 668). Польський захисник - єдиний гравець серед українських клубів, який увійшов в рейтинг.

Зазначається, що жоден професійний футболіст не зіграв стільки хвилин в офіційних матчах у поточному календарному році, як центральний захисник "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магуайр. Він виходив на поле протягом 4 745 хвилин (53 матчі).

Нагадаємо, польський захисник приєднався до "Динамо" влітку 2017 року. Того ж року він дебютував у складі збірної Польщі.

У всіх турнірах Кендзьора зіграв за киян в 142 матчах, забив п'ять голів і віддав 16 результативних передач. У жовтні нинішнього сезону поляк продовжив контракт з "Динамо" до 2024 року.