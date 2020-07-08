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Динамо - Ворскла: де дивитися фінал Кубка України

Середа 08 липня 2020 оновлено 16:05
Динамо - Ворскла: де дивитися фінал Кубка України
Фото: "Динамо" - "Ворскла" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Де і коли розпочнеться вирішальний поєдинок за трофей

"Динамо" і "Ворскла" налаштовані виграти Кубок України з футболу. Букмекери вважають, що більше шансів на перемогу в фінальному матчі у підопічних Олексія Михайличенка.

8 липня 21:30
Харків, ОСК "Металіст"

Вирішальна гра розіграшу Кубка України сезону 2019/2020 відбудеться в середу, 8 липня. Матч між київською і полтавською командами буде зіграний в Харкові, на ОСК "Металіст", за порожніх трибун. Раніше "Динамо" просило відкрити кілька секторів для уболівальників, але на стадіон будуть допущені не більше 230 осіб з урахуванням преси у зв'язку з карантинними обмеженнями, введеними через пандемію коронавірусу.

Глядачі зможуть подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах "Футбол 1" і "UA:Перший". Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

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