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"Динамо" вничью закончило дождевой спарринг с одноклубниками из Тбилиси

Фото: Виталий Буяльский отличиться не сумел (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" нулевой ничьей завершило спарринг с тбилисским "Динамо" на тренировочном сборе в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси – 0:0

 

 

Перед стартовым свистком в Белеке начался настоящий ливень. Погодные условия повлияли на ход событий. Команды неохотно обостряли ситуацию и вынужденно отказались от игры внизу. Как следствие, опасных моментов пришлось ждать полчаса.

На 31-й минуте Буяльский и Шапаренко организовали шанс Кабаеву. Тот в касание пробил мимо штанги. Тбилисцы сумели ответить под занавес первой половины – Сантис пытался попасть в дальний угол, но рикошет от защитника отправил мяч на угловой.

Не особенно интересно на поле стало после перерыва. Тяжелое поле продолжило влиять на скорости. Хотя в дебюте команды и упустили по моменту. Тбилисец Гацеридзе из угла вратарской пробил в Нещерета. В свою очередь низовой удар Ваната просвистел рядом со штангой.

А вот следующего острого эпизода пришлось подождать до 83-й минуты. Киевляне Диалло и Супряга сыграли в стенку с последующим ударом украинского нападающего выше ворот. В конце концов спарринг завершился безголевой ничьей. Следующий контрольный поединок "Динамо" проведет 16 февраля против молдовского "Петрокуба".

 

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

К слову, ранее УПЛ обнародовала график первого тура после зимней паузы.

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