"Динамо" – "Виктория": прогноз на матч Лиги Европы

Матч "Динамо" – "Виктория" состоится 28 ноября в Гамбурге. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Специалисты конторы Favbet не смогли выбрать фаворита противостояния. На победу команды Александра Шовковского заложили коэффициент 2,76. На потенциальный успех чешского гранда – фактически идентичный кэф 2,75. Ничья стала менее вероятным итогом с баллом 3,20.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на конкретный счет. К примеру, уверенная победа "Динамо" (2:0) увеличит выигрыш в 11,5 раз. Персональные фанаты Владислава Ваната рассмотрит вариант со ставкой на минимум дубль форварда с перспективным кэфом 16,00.

Австрийцы из Bwin подготовили похожие цифры. Коэффициент на победы киевлян и "Виктория" вообще одинаков и составил 2,70. Поставить на итоговую ничью можно с аналогичным баллом 3,20.

Смелым вариантом будет заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с солидным кэфом 15,00. Интересная идея – поставить на красную карточку в составе "Динамо" или "Виктории" – с красноречивым коэффициентом 4,50.

"Динамо" в Лиге Европы 2024/25

Команда Александра Шовковского потерпела четыре поражения на групповом этапе турнира. Сначала "бело-синие" шли по нисходящей, пропуская на мяч меньше от римского "Лацио" (0:3), немецкого "Хоффенхайма" (0:2) и "Ромы" (0:1).

Однако в 4-м туре "Динамо" потерпело фиаско в противостоянии с венгерским "Ференцварошем" (0:4). Правда, киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Дубинчак.

В настоящее время "Динамо" занимает последнее место в сводной турнирной таблице Лиги Европы. Компанию "бело-синим" составил "Маккаби" из Тель-Авива, который тоже проиграл все поединки и вынужден играть домашние матчи за пределами родины.