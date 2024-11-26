"Динамо" – "Виктория": португалец с аурой неудач рассудит матч Лиги Европы

Поединок 5-го тура общего этапа Лиги Европы 2024/25 между киевским "Динамо" и "Викторией" из Пльзеня доверили бригаде арбитров из Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Матч "Динамо" – "Виктория" состоится 28 ноября в Гамбурге. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

39-летний рефери из Эворы Луиш Годиньо будет главным. Он дважды за карьеру пересекался с отечественными командами. Сборная Украины в начале сентября проиграла Албании (1:2) в Лиге наций, а луганская "Заря" разгромно уступила итальянской "Роме" (0:3) в группе Лиги конференций 2021/22.

Роль лайнсменов досталась португальцам Рую Тейшери и Педру Алмейди. Четвертый арбитр – их соотечественник Рикарду Байшиньо. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать португальский судья Тьягу Мартинш и француз Жером Бризар.

"Динамо" в Лиге Европы 2024/25

Команда Александра Шовковского потерпела четыре поражения на групповом этапе турнира. Сначала "бело-синие" шли по нисходящей, пропуская на мяч меньше от римского "Лацио" (0:3), немецкого "Хоффенхайма" (0:2) и "Ромы" (0:1).

Однако в 4-м туре "Динамо" потерпело фиаско в противостоянии с венгерским "Ференцварошем" (0:4). Правда, киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Дубинчак.

В настоящее время "Динамо" занимает последнее место в сводной турнирной таблице Лиги Европы. Компанию "бело-синим" составил "Маккаби" из Тель-Авива, который тоже проиграл все поединки и вынужден играть домашние матчи за пределами родины.