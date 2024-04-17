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"Динамо" выиграло у "Миная" скандальный матч УПЛ

Фото: Виталий Буяльский открыл счет в противостоянии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало победу над закарпатским "Минаем" в перенесенном поединке 16-го тура Премьер-лиги. В декабре матч не сыграли из-за отсутствия освещения на домашней арене аутсайдера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур (перенесенный матч)

"Минай" – "Динамо" – 1:3

Голы: Кораблин, 48 – Булянский, 4, Немчанинов, 27 (автогол), Волошин, 86

 

"Бело-синие" шокировали закарпатцев быстрым голом. Сработала связка киевлян в составе Буяльского и Ваната. Хавбек получил передачу от Дубинчака, сыграл в стенку с форвардом и пробил прямо в левый угол.

Забитый мяч добавил "Динамо" воодушевления. В первые полчаса подопечные Александра Шовковского упустили несколько моментов забить – Ванат и Волошин попали в кипера "Миная" Бандуру, Андриевский с лета пробил выше ворот, а снова Волошин пробил мимо штанги. В конце концов, на 27-й минуте киевлянам помог Немчанинов, замкнув прострел Ярмоленко на ближней штанге – 0:2.

На второй тайм "динамовцы", очевидно, вышли немного расслабленными. В пользу свидетельствует и быстрый успех закарпатцев. "Минай" размочил счет уже на 48-й минуте – Кораблин получил передачу Вакулы в полукруге штрафной и отправил мяч в ближнюю девятку.

Гол команды Желько Любеновича добавил интриги. В следующие полчаса закарпатский коллектив попытался сыграть с "Динамо" на встречных курсах. На удар Шапаренко с линии штрафной мимо штанги номинальные хозяева ответили дальним выстрелом Витенчука, а на удар Попова головой выше ворот – выпадами Семотюка и Устименко.

Постепенно столичный гранд прибавил обороты. На 77-й минуте только штанга спасла "Минай" после врывания Ваната. Но еще через несколько минут не спас ни Бандура, ни каркас ворот. Это Волошин на дальней штанге замкнул прострел Дубинчака с левого фланга – 1:3 в итоге.

Благодаря победе "Динамо" закрепилось на второй строчке в турнирной таблице УПЛ (51 очко). Киевляне на два пункта опережают криворожский "Кривбасс" и имеют еще один поединок в запасе. Тем временем "Минай" – последняя команда первенства (17 очков).

К слову, ранее "Динамо" минимально одолело "Александрию" в меньшистве.

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