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"Динамо" отдало защитника участнику еврокубков

Фото: Александр Сирота – воспитанник "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Центрбек Александр Сирота сменил киевское "Динамо" на "Маккаби" из Хайфы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний защитник перебрался в Премьер-лигу Израиля. Там он проведет минимум сезон. "Маккаби" также будет соревноваться в Лиге конференций.

"Зеленые" арендовали Сироту на год. Договор со столичным грандом будет предусматривать опцию выкупа центрбека. Аренда украинца якобы обошлась "Маккаби" в 500 тысяч евро.

Местная пресса предполагала, что израильский гранд попытается натурализовать Сироту благодаря еврейским корням футболиста. Если у защитника будет паспорт Израиля, то перестанет считаться легионером в местном чемпионате. Ранее он провел 2 поединка в составе сборной Украины.

Сирота дебютировал за "Динамо" на взрослом уровне в сезоне 2019/20. С тех пор он провел за столичный гранд 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. В коллекции трофеев защитника золотая медаль УПЛ, 2 Кубка и Суперкубок Украины.

К слову, накануне "Динамо" сыграло вничью с "Падерборном" в контрольном поединке.

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