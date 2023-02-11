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"Динамо" отдало легионера в аренду в Бразилию: какой срок сделки

Фото: Витинью в цветах "Ред Булл Брагантину" (correiodeatibaia.com.br)
Автор: Антон Федорцив

Бразильский "Ред Булл Брагантину" арендовал молодого вингера киевского "Динамо" Витинью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Бразилец проведет на родине минимум еще полгода. Арендный договор действует до 30 июня.

Витинью вернулся в Бразилию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сезон-2022 он провел в составе родного "Атлетико Паранаэнсе". В разных турнирах вингер успел сыграть 35 матчей (2 гола). В рядах "красно-черных" Витинью начал и сезон-2023 – 5 поединков (3 мяча) в чемпионате штата Парана.

"Динамо" приобрело перспективно бразильца перед сезоном 2021/22. С тех пор он провел 13 матчей за "бело-синих" во всех соревнованиях, в которых отличился тремя голами. Трансфер Витинью обошелся украинскому гранду ориентировочно в 6 млн евро.

"Ред Булл Брагантину" новый сезон начал с португальским специалистом Педру Кайшиньей во главе. После выступлений в чемпионате штата Паулиста "Брага" сыграет в Серии А и Копа Судамерикана. В прошлом году команда заняла 14-е место в чемпионате Бразилии.

К слову, накануне "Шахтер" объявил о трансфере Ризныка из полтавской "Ворсклы".

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