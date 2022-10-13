"Динамо" во второй раз уступило "Ренну" и потеряло шансы на плей-офф Лиги Европы

Лига Европы, группа B, 4-й тур

"Динамо" – "Ренн" – 0:1

Гол: Ву, 48

Старт поединка за собой оставили номинальные гости. "Красно-черные" уже в дебюте создали две возможности забить, но обе упустили. Сначала Нещерет лишь со второй попытки зафиксировал мяч после удара Дуэ из-за пределов штрафной, а вскоре кипер "Динамо" перевел на угловой выстрел Бурижо в девятку.

После 15-й минуты соперники обменялись моментами. На опасный, но неточный диагональный удар с линии штрафной зоны от того же Бурижо "динамовцы" ответили выпадом Гармаша. Хавбек получил мяч от Беседина, сместился в штрафную и решил бить в дальний угол, но застать врасплох Манданда не сумел.

В середине первой половины игра успокоилась, но более активным на поле оставался "Ренн". Вот Мелинг сместился с фланга в центр и отважился пробить, но мяч просвистел рядом со стойкой ворот "Динамо". Киевляне же какое-то напряжение создавали разве что периодическими кроссами, но их банально некому было замыкать...

Такое течение событий завершилось логическим голом "Ренна" в начале второго тайма. Французы забили будто на тренировке – Бурижо подал угловой с левого фланга в район вратарского, где совершенно свободный Ву спокойно переиграл Нещерета в одно касание.

Украинский гранд попытался огрызнуться в ответ. Тем не менее, создал лишь серию позиционных атак, максимумом достижений в которых стал заработанный Цыганковым угловой. Тем временем "Ренн" вполне мог забить во второй раз, если бы Теата во время очередного стандарта не пробил головой над воротами хозяев...

Изменить баланс сил на поле должны были замены "Динамо". Но фактически никто из пятерки в составе Ваната, Кабаева, Вивчаренко, Караваева и Андриевского не смог себя проявить. Разве что первый мог воспользоваться нетипичной ошибкой ушедшего в обыгрыш Манданда (исправил ошибку сам), а последний размял кипера-ветерана навесом.

"Ренн" на классе довел поединок до победы, набрал 10 очков в группе, гарантировал выход в плей-офф и разыграет с "Фенербахче" в последних двух турах титул победителя квартета. "Динамо" же осталось бороться с АЕКом из Ларнаки за место в Лиге конференций...