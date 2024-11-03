"Динамо" дома разгромило "Ингулец" и возобновило лидерство в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Динамо" – "Ингулец" – 5:2

Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев, 25, Малыш, 39 (автогол), Шапаренко, 74 – Кисленко, 34, Михавко, 58 (автогол)

Столичный гранд активно начал и забил быстрый мяч. На 4-й минуте Дубинчак выдал классную передачу через полполя на врывание Ванату. Тот убежал от защитников, ушел в сторону от вратаря и отправил мяч в пустые ворота гостей.

Гол сменил планы "Ингульца" на матч. Теперь смысла отсиживаться в обороне не было, так что петровцы провели несколько опасных атак. Дважды на ударных позициях оказался Кисленко: в первом случае головой пробил мимо штанги, а во втором – не попал в створ с отскока.

Чтобы сбить пыл гостей, "Динамо" добавило в активности и забило второй раз. Караваев подал с правого фланга, а Кабаев сыграл на опережение и в касание отправил мяч под перекладину. Тем не менее, довольно быстро "Ингулец" размочил счет – Кисленко лучше всех сориентировался в штрафной киевлян после углового и отправил сферу в дальний угол.

Однако навязать реальную конкуренцию хозяевам петровцы не сумели. Еще до перерыва "Динамо" сделало счет разгромным. Сначала Малыш срезал в свои ворота навес Шапаренко с левого фланга. А на предпоследней минуте тайма Ванат ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол.

"Ингулец" не бросил играть. На старте второй половины Могильный из пределов штрафной пробил выше ворот киевлян после передачи Пятова. А на 58-й минуте петровцы сократили отставание – тот же Могильный накрутил двух оппонентов и прострелил на Кисленко, но Михавко сыграл на опережение и оформил третий (!) автогол в сезоне.

"Бело-синие" ответили несколькими моментами. Вот выстрел Буяльского низом парировал Паламарчук, а Ванат не смог переиграть голкипера с острого угла. Петровцы организовали возможность для Виливальда с углового, но надежно сыграл Бущан. Затем вратарь "Динамо" еще и справился с ударом Белоцерковца.

Размен упущенными моментами остановили киевляне. На 74-й минуте Шапаренко в центре штрафной получил передачу Дубинчака и пробил, а Паламарчук отбил мяч на Ваната. Тот не стал бить сам, а вернул на партнера, а тот со второй попытки отправил мяч в сетку.

Под занавес встречи столичный гранд мог делать счет совсем неприличным. Однако ни Бражко, ни Волошин забить в шестой раз не смогли. В конце концов, "Динамо" одержало уверенную победу и вернулось в лидеры УПЛ. Киевляне и "Александрия" имеют по 29 очков. "Ингулец" же – безнадежный аутсайдер (5 пунктов).