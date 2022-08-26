"Динамо" дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи

Церемонія жеребкування відбулася 26 серпня у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні. Фінал турніру 31 травня прийме будапештська "Пушкаш Арена".

Перед жеребкуванням "Динамо" потрапило до 1-го кошика за клубним рейтингом УЄФА. Компанію "біло-синім" там склали склали "Рома", лондонський "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Лаціо", "Брага", "Црвена Звезда" та "Олімпіакос". Зустрічі між ними на груповому етапі неможливі.

"Динамо" потрапило до групи B. Там суперниками українського гранда стануть "Ренн", "Фенербахче" та АЕК Ларнака. Стартовий тур групового етапу Ліги Європи призначений на 8 вересня, фінальний – на 3 листопада. Календар матчів команди Мірчі Луческу з'явиться незабаром.

Із "Фенербахче" київський клуб перетинався у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Динамо" здолало "жовтих канарок" у двоматчевому протистоянні (0:0, 2:1). Натомість АЕК вибив із Ліги Європи іншого представника України – "Дніпро-1" (2:1, 3:0).

Склад усіх груп Ліги Європи 2022/23:

Група A: "Арсенал", ПСВ, "Буде-Глімт", "Цюрих"

Група B: "Динамо", "Ренн", "Фенербахче", АЕК Ларнака

Група C: "Рома", "Лудогорець", "Бетіс", ГІК

Група D: "Брага", "Мальме", "Уніон" Берлін, "Сент-Жилуаз"

Група E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьєдад", "Шериф", "Омонія"

Група F: "Лаціо", "Фейєнорд", "Мідтьюлланн", "Штурм"

Група G: "Олімпіакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант"

Група H: "Црвена Звезда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор"

Напередодні "Шахтар" дізнався суперників у групі F Ліги чемпіонів. До квартету з "гірниками" потрапили "Реал", РБ "Лейпциг" і "Селтік". Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня.