"Динамо" U-19 получило первого соперника в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская команда киевского "Динамо" во втором раунде континентального турнира встретится со сверстниками из словенского "Марибора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

"Бело-синие" начнут выступления в Юношеской лиге УЕФА со 2-го раунда "пути чемпионов". Противостояние с юношеской командой словенского гранда будет состоять из двух матчей.

"Марибор" U-19 на старте соревнований разобрался с гибралтарским "Линкольном Ред Импс" U-19. После выездного разгрома (6:0) словенские юниоры ограничились двумя забитыми мячами дома. Главным героем встречи стал 17-летний нападающий Эрик Милошевич, открывший счет и затем ассистировавший партнеру.

"Динамо" U-19 встретится со сверстниками из "Марибора" 23 октября и 6 ноября. Время начала поединков двух грандов определят позже. Если "динамовцы" пройдут первого оппонента, то сыграют с одним из других победителей раунда – албанского "Билиса", косовского "2 Коррика", ирландского ЮСД либо исландского "Стьярнана".

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА

Команда U-19 киевлян дебютировала в турнире в сезоне 2015/16. Тогда под руководством Унаи Мельгосы "бело-синие" вылетели в предварительном раунде от английского "Мидлсбро" (0:5).

Трижды "Динамо" U-19 вылетало в 1/8 финала соревнований (2016/17, 2018/19, 2021/22). В последний раз киевляне выступали в еврокубке как раз в кампании 2021/22. Тогда подопечные Костюка набрали 13 очков в группе с юношескими командами лиссабонской "Бенфики", испанской "Барселоны" и мюнхенской "Баварии", но вылетели в плей-офф от лиссабонского "Спортинга" (1:2).

В сезоне 2023/24 "Динамо" U-19 завоевало чемпионский титул, опередив юношей донецкого "Шахтера" на два пункта. Лучшим бомбардиром команды стал Матвей Пономаренко (24 мяча).