"Динамо" и "Кривбасс" узнали потенциальных соперников в еврокубках

В случае победы над "Рейнджерс" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов столичный гранд встретится с победителем противостояния австрийского "Зальцбурга" и нидерландского "Твенте".

Первые поединки финальной стадии квалификации главного еврокубка состоятся 20-21 августа. Ответные матчи сыграют 27-28 августа. "Динамо" будет противостоять "Джерс" 6 августа и 13 августа.

"Кривбасс" в случае победы над "Викторией" из чешского Пльзеня встретится с шотландским "Хартсом". Поединки плей-офф квалификации второго по рангу еврокубка сыграют 22 августа и 29 августа. В свою очередь против "Виктории" команда Юрия Вернидуба сыграет 8 августа и 15 августа.

В новом сезоне основные сетки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций изменят формат. Команды будут играть по т. н. швейцарской системе. В частности, в главном еврокубке донецкий "Шахтер" и другие команды гарантированно сыграют по 8 матчей.