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Киевское "Динамо" и фонд братьев Суркис представили отчет о благотворительной деятельности в 2022 году

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Вторник 10 января 2023 20:49
Киевское "Динамо" и фонд братьев Суркис представили отчет о благотворительной деятельности в 2022 году Фото: киевское "Динамо" и фонд братьев Суркис представили отчет о благотворительной деятельности в 2022 году (cdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис обнародовали отчет о благотворительной деятельности в 2022 году. С первых дней полномасштабного вторжения они оказывали помощь по нескольких направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Как говорится в отчете, наиболее востребована с первых дней вторжения была эвакуация населения. В частности, силами клуба было эвакуировано множество людей из восточных регионов страны, например, из Краматорска.

Также клуб с Фондом братьев Суркис осуществляли финансовую поддержку ВСУ, в том числе путем закупки необходимых технических средств и предметов первой необходимости (разведочных дронов, транспортных средств и т.д.).

Только за последнее время было передано более 5 тысяч тонн гуманитарного груза Министерству обороны Украины, Государственной пограничной службе Украины, Службе безопасности Украины и незащищенным слоям населения. Общая стоимость переданного груза оценивается в несколько миллионов долларов.

Дополнительно сейчас по морю из США доставляется около миллиона банок сока в специальной упаковке, которые будут переданы на нужды армии. Большую часть этой гуманитарной помощи клуб оказывает в сотрудничестве с World of Connections и Human Kindness Project.

Также после освобождения Киевской области клуб подписал с Министерством здравоохранения и Киевской областной военной администрацией меморандум о возобновлении амбулатории в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области, полностью выгоревшей изнутри в результате танковых и минометных обстрелов.

К настоящему моменту работы по строительству нового здания амбулатории уже выходят на финишную прямую и в ближайшее время будут завершены.

Кроме этого объекта ФК "Динамо" и Фонд братьев Суркис также помогли в восстановлении детского сада в селе Бышев Киевской области, где взрывной волной были повреждены кровля, окна, перекрытия и межкомнатные стены.

Недавно "Динамо" в сотрудничестве с нидерландской компанией Odink & Koenderink Nederland BV доставило в город Богуслав Киевской области мощный дизельный генератор на 550 кВт.

На стадии реализации также находится проект фонда по обеспечению всех амбулаторий в наиболее пострадавших областях генераторами для обеспечения непрерывного функционирования в условиях частых отключений электроэнергии.

Также "Динамо" провело серию из 15-ти благотворительных матчей. Это позволило аккумулировать около 1,5 млн

їевро финансовых средств для поддержки Украины.

В октябре 2022 клуб стал партнером государственной фандрейзинговой платформы UNITED24, подписав меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством здравоохранения, по которому все собранные нами средства будут направлены на восстановление разрушенной больницы в Чернигове.

Еще одним аспектом благотворительной деятельности стала целевая точечная помощь разным категориям населения, пострадавшим от войны. В частности, клуб объявил о начале реализации программы по благотворительному финансированию больниц, которые помогают раненым во время военных действий, а также образовательным учреждениям, которые получили благодарность со стороны киевской власти за безотлагательное перечисление средств для медучреждений.

Также фонд оказал финансовую поддержку обеспечения условий пребывания украинских спортсменов-паралимпийцев в Западном реабилитационно-спортивном центре, расположенном во Львовской области.

В августе 2022 года Фонд братьев Суркис позаботился о приобретении, доставке и распределении более 100 тонн гуманитарного груза для незащищенных слоев населения. На сегодня общий объем оказанной гуманитарной помощи составляет более 5000 тонн.

Кроме этого, "Динамо" оказывало точечную помощь отдельным детям с тяжелыми формами болезней.

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