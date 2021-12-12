ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" зіграло внічию з "Зорею" і відпустило "Шахтар"

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 19:06
"Динамо" зіграло внічию з "Зорею" і відпустило "Шахтар" Фото: "Динамо" зіграло внічию з "Зорею" і відпустило "Шахтар" (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське Динамо" в центральному поєдинку 18-го туру українській Прем'єр-лізі зіграло внічию з луганською "Зорею" - 1:1. Через такий результат кияни відпустили "Шахтар" у турнірній таблиці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

"Динамо" відкрило рахунок першим. Під кінець першої половини результативним ударом відзначився Буяльський. Відразу після перерви луганчанам вдалося зрівняти - гол на рахунку Саядманеша.

Останні хвилини матчу пройшли під атаки "Динамо", але вирвати перемогу кияни не змогли.

У підсумку нічия 1: 1, яка дозволила "Шахтарю" піти на зимову перерву в статусі лідера.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо Заря
NEWS
На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації
На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет