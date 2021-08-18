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"Динамо" зіграло внічию з "Інгульцем" та вперше втратило очки в УПЛ

Автор: Дмитро Левицький

Київське "Динамо" у гостьовому матчі четвертого туру УПЛ зіграло внічию з "Інгульцем". Кияни вперше втратили очки з початку нового сезону.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

"Динамо" більшу частину гри атакувало ворота суперника, але гравці "Інгульця" майже весь матч вдало захищалися. Відкрити рахунок біло-сині змогли завдяки Шишці, який оформив автогол після подачі Караваєва на 71-й хвилині матчу.

Однак "Інгулець" за п'ять хвилин після пропущеного гола зміг забити у ворота супротивника. Забив у ворота "динамівців" Коваленко після точного пасу Асмелаша.

Так, матч на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився нічиєю - 1:1. "Динамо" вперше втратило очки, а "Інгулець" перервав антирекордну серію з трьох поразок.

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