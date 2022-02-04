"Динамо" не впоралося з болгарським грандом на зборах

"Динамо" реалізувало фактично перший по-справжньому небезпечний момент. Комбінація за участю Сидорчука та Кендзьори завершилася прострілом у штрафний майданчик, де Віталій Буяльський пробив у протихід кіперу.

На старті другої половини кияни могли подвоїти перевагу. Це Циганков прорвався флангом і виконав передачу до карної зони. Але там Ванат не зміг пробити у ворота.

Мав момент і Де Пена. Та під удар уругвайця вчасно кинувся оборонець. Змарнував свою нагоду й Кулач, якого вивів на ударну позицію Циганков.

Зрештою, реалізацією похизувався "Левскі". На 76-й хвилині Дімітар Костадінов перехопив м'яч у центрі поля, просунувся до штрафного "Динамо" й класно пробив у кут воріт Бойка.

Контрольний поєдинок

"Динамо" – "Левскі" – 1:1

Голи: Буяльський, 32 – Костадінов, 76

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітінью, Антюх – Шкурін

2-й тайм: Бойко – Тимчик, Бурда, Боль, Караваєв – Бражко, Шапаренко (Бєсєдін, 80), Де Пена, Вітінью (Кулач, 67), Циганков – Ванат