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"Динамо" узгодило черговий спаринг на зборах у Швейцарії

Фото: Мірча Луческу зі своїми підопічними (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Перелік контрольних поєдинків київського "Динамо" перед прийдешнім сезоном поповнився ще одним матчем на тренувальних зборах у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Керівництво "біло-синіх" домовилося про спаринг зі швейцарським "Люцерном". Поєдинок запланований на 9 липня в Еммені. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Цей матч – уже сьомий контрольний у рамках підготовки "Динамо" до сезону 2022/23. Найсильнішими суперниками киян у них стануть швейцарський "Янг Бойз" і французький "Ліон".

Напередодні "динамівці" розійшлися миром із "Івердоном" у першому контрольному поєдинку (1:1). Забитим у складі українського гранда м'ячем відзначився Олександр Яцик.

Минулого тижня "Динамо" обрало домашній стадіон для кваліфікації Ліги чемпіонів. Турецький "Фенербахче" столичний клуб прийме в польській Лодзі 20 липня.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Динамо