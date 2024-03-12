"Динамо" на снегу обыграло "Зарю" в полурезервном составе

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Динамо" – "Заря" – 2:0

Голы: Ванат, 30, Попов, 85

В дебюте команды обменялись полувозможностями. Бражко проверил бдительность Сапутина ударом после отскока от Джордана. Бущан же перевел на угловой выстрел нападающего луганцев Ндура. Последний вместе с другими легионерами взял на себя бремя лидерства из-за забастовки украинцев, якобы связанной с долгами перед футболистами.

Ослабленная вынужденным появлением юниоров "Заря", однако, довольно достойно противостояла киевлянам. Да, "Динамо" владело инициативой, но с задачей забить быстрый мяч на заснеженном поле домашней арены не справилось. Лишь на 30-й минуте Ванат получил передачу Вивчаренко в штрафной и разобрался с Сапутиным – 1:0.

Перед перерывом форвард "бело-синих" не смог акцентированно пробить на ближней штанге с паса Волошина. На старте второй половины хавбек "Зари" Башич отважился на удар с дистанции – Бущан был готов. В ответ Вивчаренко с рикошетом пробил выше перекладины. В свою очередь под удар Ваната после розыгрыша свободного бросился защитник.

Впоследствии Кабаев из пределов штрафной пытался попасть в дальний угол – вратарь поймал мяч. Далее Караваев отозвался на передачу Волошина, но его выстрел головой парировал Сапутин. Лишь на 85-й минуте "Динамо" смогло удвоить преимущество. Это Попов головой эффектно замкнул навес Андриевского со штрафного.

Больше команды не забивали. Благодаря победе "Динамо" вплотную подобралось к топ-3 УПЛ. Команда Александра Шовковского набрала 38 очков и всего на один пункт отстает от "Днепра-1", который провел на три матча больше. Лидерство же делят донецкий "Шахтер" и криворожский "Кривбасс" (по 40 очков). Тем временем "Заря" оказалась на 12-й строчке (19 пунктов).